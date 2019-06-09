"Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 20 июня

Пресс-служба Кремля сообщает, что ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" 20 июня в 12.00 по московскому времени. В ходе общения с гражданами глава государства ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Задать свой вопрос президенту России можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Также принимаются обращения от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые смогут отправить как текстовый вопрос, так и записав видеоролик, передает "Интерфакс". Во время эфира пользователи приложений "Москва — Путину" и "ОК Live" смогут выйти на прямую видеосвязь со студией программы.

Позвонить в Единый центр обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8(800)200-40-40, звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Из-за границы задать свой вопрос можно будет по телефонам +7(499)550-40-40 или +7(495)539-40-40.

Вопросы граждан принимаются, начиная с 8:00 по московскому времени 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы Владимиру Путину в ходе прямого эфира.

Впервые "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоялась 24 декабря 2001 года. С тех пор ее проводили каждый год, за исключением 2004 и 2012 годов.