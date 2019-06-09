Выборы в Казахстане: Токаев и Назарбаев уже проголосовали

Досрочные выборы президента проходят в Казахстане. Жители могут проголосовать за одного из семи кандидатов. Всего в списках избирателей — почти 12 миллионов человек. За первые несколько часов явка уже превысила 12 процентов. К слову, порога явки нет — выборы признают состоявшимися при любом числе пришедших на участки.

Срок полномочий президента — пять лет, для победы в первом туре надо набрать более половины голосов. Среди кандидатов есть и действующий президент Касым-Жомарт Токаев — он уже сделал свой выбор. Также проголосовал и бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.

Граждане Казахстана могут проголосовать за своего кандидата в президенты и находясь в России — избирательные участки организовали в пяти городах, в том числе в Москве.