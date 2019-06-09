Чистая нефть по "Дружбе" пришла в Польшу

В Польшу по трубопроводу "Дружба" начала поступать российская нефть, соответствующая технологическим стандартам качества. По сообщению компании "Транснефть", прием открыт на приемно-сдаточном пункте "Адамова Застава" 9 июня в 07:11. Нефть поступает в Польшу транзитом через Белоруссию.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину, напоминает ТАСС.

Проблемы с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба", возникли во второй половине апреля. 19 апреля концерн "Белнефтехим", регулятор отрасли в республике, заявил, что из России поступает некондиционная нефть с недопустимо высоким содержанием хлорорганических соединений. 30 апреля Белоруссия полностью приостановила работу нефтепровода "Дружба".

В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара — Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

На узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Белоруссии качественная нефть, полностью соответствующая ГОСТу, снова поступила 4 мая.