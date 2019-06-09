Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи

Туристические автобусы попали в аварию на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц в Сочи, сообщает "Интерфакс".

Первый автобус вез туристов на экскурсию по маршруту "Олимпийский парк — горный кластер". Второй — на Красную поляну. По предварительной версии сотрудников ГИБДД, авария произошла из-за того, что один автобус не уступил дорогу другому. В салоне первого находились 18 человек, в салоне второго — 20 человек.

Пострадали более 10 человек (данные уточняются), среди них есть дети, двое находятся в тяжелом состоянии, на месте работают несколько бригад скорой помощи.