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9 июня 201910:24 (обновлено в 10:32)

КС Молдавии передал полномочия президента и. о. премьера

EPA

Конституционный суд (КС) Молдавии постановил временно передать обязанности президента республики исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу для роспуска парламента и назначения досрочных выборов. И. о. премьера в качестве врио президента страны должен обратиться в Конституционный суд для констатации наличия обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента X созыва. Затем, постановил суд, Филип должен издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов.

Как поясняет молдавский КС, констатированы обстоятельства, которые оправдывают временную передачу полномочий президента, передает РИА Новости. Отказ главы государства Игоря Додона распустить парламент был расценен как невыполнение им своих конституционных обязательств.

Ранее Игоря Додона временно отстраняли от обязанностей уже пять раз. Указы и законы, не одобренные президентом, подписывал спикер парламента Андриан Канду.

Накануне Конституционный суд Молдавии признал незаконным указы президента страны Игоря Додона о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства. Со своей стороны, молдавский парламент единогласно принял декларацию, в которой осудил последние решения Конституционного суда. Она носит название "Декларация об осуждении попытки узурпации власти в пользу Демократической партии через Конституционный суд". Как заявила спикер парламента Зинаида Гречаная, в этой связи депутаты обратились к судьям КС с просьбой уйти в отставку.

Сам президент Молдавии в своем "Фейсбуке" призвал мировое сообщество стать посредником в процессе мирной передачи власти в стране. Игорь Додон также призвал граждан "не поддаваться на угрозы и провокации уходящей власти" лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка и не участвовать в акциях, организованных Демпартией в воскресенье, 9 июня.

Отчаянным шагом этой уходящей власти Додон назвал решение "воспользоваться подконтрольным Конституционным Судом в целях дальнейшей узурпации власти", а единственным выходом — "внешнюю и внутреннюю мобилизацию, давление и жесткий отпор узурпаторам".

Вице-премьер правительства России, спецпосланник президента РФ в Молдавии Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия ранее правившей в стране Демократической партии. Так он прокомментировал заявление действующего под влиянием демократов Конституционного суда о незаконности новой парламентской коалиции, а значит, и нового кабинета министров.

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