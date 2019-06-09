ЕСПЧ и следственные действия: адвокат Голунова рассказал о дальнейших планах

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов уехал домой из ОВД "Раменки" в сопровождении сотрудника ФСИН. Накануне суд отправил журналиста под домашний арест.

В воскресенье в 14:00 будут продолжены следственные действия, сообщил адвокат Голунова Дмитрий Джулай. Кроме того, защита журналиста, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека условия его содержания.

Джулай заявил, что до решения суда его подопечный "был задержан незаконно", больше суток он "не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее", передает "Интерфакс".

"Это было настоящей пыткой и это будет обжаловано в ЕСПЧ по 3 статье Конвенции о защите права человека", — подчеркнул адвокат.

Между тем, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что реакция российский властей на ситуацию с журналистом была оперативной. Она добавила, что "держит дело на особом контроле" и находится на связи с адвокатом Голунова.

В субботу Никулинский суд Москвы отказался заключать Голунова под стражу, на чем настаивало следствие, и отправил его под домашний арест до 7 августа.

Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня. При личном досмотре полицейские нашли у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина.

Защита настаивает, что наркотики журналисту подкинули. Сам Голунов заявил, что ни в чем не виноват.