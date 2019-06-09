Барти о победе в Roland Garros: я провела идеальный матч в финале турнира

В финале Открытого чемпионата Франции австралийская теннисистка Эшли Барти переиграла чешку Маркету Вондроушову (6:1, 6:3) и впервые в карьере одержала победу в турнире "Большого шлема". После финального противостояния Барти поделилась впечатлениями.

"По ходу матча я просто говорила себе, что такой возможности может больше не появиться, так что нужно схватить ее обеими руками. Я провела идеальный матч, – приводит слова Барти Gotennis.Ru. – Меня окружает выдающаяся группа искренних, настоящих людей. Эта победа – побочный продукт работы, которую мы проделали за последние три года".

Напомним, в Париже австралийская спортсменка завоевала второй титул в сезоне-2019, пятый – в карьере. Трофей турнира Roland Garros принес теннисистке 2000 рейтинговых очков и 2,3 миллиона евро призовых.