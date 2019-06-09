Загрязненное сырье из нефтепровода "Дружба" возвращено в Россию

Реверсом из Белоруссии на территорию РФ возвращено 450 тысяч тонн загрязненной нефти. Бракованный продукт замещен качественным, сообщает пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим". В сообщении отмечается, что российская нефть полностью соответствует государственным стандартам.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Польше, Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.

Сейчас транзитная транспортировка нефти через Белоруссию в направлении Украины идет по графику в рамках реализации "дорожной карты" по замещению на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества.

Россия ужесточит законодательство в области контроля за качеством и доступа к нефтепроводам. Конечно, это потребует дополнительных затрат для "Транснефти", однако ситуации, вроде загрязнения сырья в "Дружбе", повторяться не должны. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр энергетики России Александр Новак.