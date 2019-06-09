В России ужесточили наказание за незаконное подключение к энергосетям

В России появился штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам. Теперь за повторную кражу энергии или энергоносителей физлицам грозит административный штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, должностным лицам — штраф от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификация на срок от двух до трех лет, а юридическим лицам — штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Закон о внесении соответствующих поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях вступил в силу 9 июня. Штрафы за первичное самовольное подключение к указанным сетям остались прежними: физлиц могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, должностным лицам грозит штраф от 30 тысяч до 80 тысяч или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, юридическим — штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Цель изменений — защита прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы, передает РИА Новости. Ранее депутаты Госдумы от "Единой России" Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили для отзывов в правительство и Верховный суд законопроект с предложением ввести за кражу электроэнергии наказание до шести лет лишения свободы. Позднее Минэнерго отказалось от этой идеи.