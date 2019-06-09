Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи

Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся в больнице, медики утверждают, что угрозы их жизни нет. Ранее сообщалось о 10 пострадавших, в числе которых один ребенок.

Туристические автобусы попали в аварию на пересечении Старообрядческой и Таврической улиц в Сочи. Первый автобус вез туристов на экскурсию по маршруту "Олимпийский парк — горный кластер". Второй — на Красную поляну. По предварительной версии сотрудников ГИБДД, авария произошла из-за того, что один автобус не уступил дорогу другому. В салоне первого находились 18 человек, в салоне второго — 20 человек.