Ребенок стал жертвой сирийских боевиков

Ребенок и взрослый стали жертвами многочисленных обстрелов со стороны боевиков в Сирии. Как сообщают в Центре по примирению враждующих сторон, террористы вели огонь из Идлибской зоны деэскалации. Они использовали реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия и минометы.

За прошедшие сутки боевики обстреляли десять населенных пунктов, несмотря на действующий режим прекращения огня, уточняет "Россия 24". В Центре по примирению призвали командиров незаконных формирований отказаться от провокаций и перейти к мирному урегулированию.