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9 июня 201911:55

Столкновение автобусов в Сочи: уточненные данные

yasnonews.ru

До 26 увеличилось число пострадавших в результате столкновения двух туристических автобусов в Адлерском районе Сочи. На месте аварии работали 19 бригад скорой помощи, 23 пострадавших госпитализированы, рассказали в Минздраве Краснодарского края.

По словам мэра Сочи Анатолия Пахомова, среди пострадавших трое детей, они не получили серьезных травм, передает ТАСС.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

Авария произошла на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая в Сочи. Один из автобусов вез туристов на экскурсию по маршруту "Олимпийский парк — горный кластер", второй — на Красную поляну.

По предварительной версии сотрудников ГИБДД, авария произошла из-за того, что один автобус не уступил дорогу другому. Автобус Yutong двигался по Таврической в сторону улицы Урожайная, ему не уступил дорогу микроавтобус Mercedes Sprinter. Последний в результате столкновения перевернулся. В салоне первого автобуса находились 18 человек, второго — 20.

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