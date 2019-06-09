"Машина времени" не сыграет в День России под стенами Кремля

Выступление группы "Машина времени" на концерте, посвященном Дню России, отменилось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря коллектива.

Ранее лидер коллектива Андрей Макаревич написал об этом на свой странице в Facebook. По мнению лидера "Машины", виной всему закулисные интриги. "Кто-то кому-то позвонил", — написал Макаревич, намекая на "телефонное право". Позднее на радиостанции "Говорит Москва" Макаревич уточнил, что выступление группы отменилось из-за изменений в верстке программы концерта.

Концерт, посвященный Дню России, пройдет 12 июня у стен Кремля в Москве. Начало концерта в 18.30 — на разогреве будут выступать диджеи. С 19.00 до 22.00 пройдет концерт с участием звезд, в их числе: Григорий Лепс, Стас Михайлов, Юрий Антонов, Сергей Лазарев, Дима Билан, Валерия, Александр Розенбаум, Николай Басков и другие. В 22.00 прозвучит гимн России, после чего начнется праздничный салют.

В этом году "Машина времени" отмечает свое 50-летие юбилейным туром. Сольный концерт в столице пройдет 29 июня.