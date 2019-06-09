Момент падения дерева на полицейскую машину в Ростове попал на видео

Упавшее дерево раздавило автомобиль ДПС на улице Береговой в Ростове. Момент инцидента, произошедший в ночь на минувшую пятницу, 7 июня, попал на видео.

На записи, сделанной регистраторами, установленными в патрульном авто, видно, как дерево внезапно рухнуло на проезжавшую машину с полицейскими, промяв крышу транспортного средства и разбив стекло.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента один из стражей порядка получил легкую травму головы.