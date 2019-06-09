Зеленский рассчитывает, что всем понравятся его "слуги"

Украинский президент Владимир Зеленский ждет начала предстоящего 9 июня съезда партии "Слуга народа" на территории киевского Национального ботанического сада имени Гришко в фургоне с надписью "Телевидение". Он уже провел небольшую экскурсию для журналистов, пригласив их посмотреть, где готовится к своему выступлению.

Говоря о своих ожиданиях от съезда, Зеленский сказал: "Я думаю, что будет нормальное настроение". По его мнению, всем присутствующим понравится само событие и люди в списке партии к предстоящим внеочередным парламентским выборам 21 июля.

Украинский президент даже предложил включить в список журналистку издания "Новое время" Кристину Бердинских, чтобы она "могла сразу понимать, что происходит, и контролировала бы". Та ответила отказом, объяснив, что хочет "контролировать власть в целом", так как власть меняется, а журналисты продолжают работать.

У служебного входа в ботанический суд журналистов встречают гольфкары, доставляющие гостей и участников съезда к конструкции со сценой в глубине территории. Под тентом установлена сцена, устроена зона отдыха с напитками и закусками, передает "Интерфакс".

На съезд уже прибыли представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, замглавы администрации Зеленского Кирилл Тимошенко, глава администрации президента Андрей Богдан и врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов. Среди делегатов съезда замечен и участник "Студии "Квартал 95" Юрий Корявченко (Юзик).