Песков о прогулке Путина и Си: иногда неформальные беседы ценнее переговоров

В ходе неформальных встреч и бесед Владимира Путина с лидерами других государств, в частности с председателем КНР СИ Цзиньпином порой согласовываются позиции по самым ответственным вопросам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Во время таких поездок речь идет зачастую об очень важных вещах, касающихся и двухсторонних отношений, и международных дел", — отметил Песков. "Иногда такие беседы становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры", — добавил он.

6 июня Владимир Путин показал Си Цзиньпину Санкт-Петербург. Лидеры совершили речную прогулку, и российский президент выступил в роли экскурсовода для своего китайского коллеги, рассказав ему об истории своего родного города. Одну из остановок сделали у крейсера "Аврора" – там побывали на небольшой экскурсии, затем отправились в Эрмитаж.

"Вся программа, особенно ее неформальная часть, соткана вот из таких вот, скажем так, изюминок. Для Путина это имеет особое значение, потому что он показывает свой родной любимый город", — рассказал Песков.