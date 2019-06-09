Полузащитник ЦСКА Дзагоев попал в сферу интересов мексиканского клуба "Тигрес"

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в чемпионате Мексике, в услугах 28-летнего хавбека заинтересован футбольный клуб "Тигрес" из города Монтеррей.

Контракт россиянина с армейцами истекает 1 июля. Как сообщает eluniversal.com.mx, шестикратные чемпионы Мексики намерены подписать футболиста в качестве свободного агента.

Дзагоев стал игроком ЦСКА зимой 2008 года. В составе армейцев в минувшем сезоне принял участие в 11 играх во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На сегодняшний день футболист восстанавливается после разрыва крестообразной связки правого колена, полученного в феврале в товарищеском матче с "Картахеной".