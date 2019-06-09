Песков: партнерство России и Китая не направлено против США

Говорить о том, что Россия и Китай скоординировались против США, неправильно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

"Неправильно говорить, потому что и Китай, и Россия имеют свои собственные проблемы с США. Китай, собственно, находится в состоянии торговых войн с Вашингтоном. У нас с американцами свои проблемы, они в основном касаются вопросов стратегической безопасности, разоруженческой тематики, касаются нежелания наших американских визави идти хоть на какой-то диалог, субстантивный в этой связи. Поэтому у нас проблемы у каждого свои с американцами", — пояснил Песков.

"Но отличительной чертой российско-китайского партнерства является ненаправленность этого партнерства против третьих стран или группы стран", — подчеркнул он, добавив, что ставить вопрос, что Россия и Китай координируются против США – "в корне неверно".