Врачи спасли девочку, утонувшую в бассейне детского лагеря

В Подмосковье врачам удалось спасти 11-летнюю девочку, о гибели которой в бассейне на соревнованиях по плаванию в детском лагере сообщали СМИ. Как рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, информация о гибели ребенка не подтвердилась — девочку удалось спасти.

Сообщается, что проведенные реанимационные мероприятия позволили стабилизировать состояние ребенка, а врачи отправили ребенка в больницу, передает "Интерфакс".

Не подтвердили информацию о гибели ребенка на соревнованиях по плаванию и в Следственном комитете РФ. Об этом сообщила ТАСС представитель следственного главка ведомства по Московской области Ольга Врадий.