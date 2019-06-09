Президент и парламент Молдавии осудили действия и. о. премьера

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что парламент и правительство республики были созданы законно, поэтому причин для досрочных выборов нет, передает РИА Новости.

Ранее Конституционный суд страны принял решение о передаче полномочий главы государства исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. Президент Молдавии Игорь Додон назвал это решение "узурпацией власти", но призвал население сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Додон рассказал, что обратится к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и не исключил, что "призовет народ Молдавии на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты".

На воскресном брифинге Додон заявил, что крайний срок роспуска парламента истек в субботу. И никаких оснований для досрочных выборов нет. Додон и его сторонники обратились к международным партнерам и просят их выступить посредниками в вопросе мирной передачи власти. Они не исключили уличных волнений в ближайшие дни.

Молдавский парламент объявил незаконным правительство, которое возглавляет исполняющий обязанности премьера Павел Филип. Об этом говорится в декларации, которая принята в воскресенье депутатами единогласно. В ней процедура перехода власти названа узурпацией, а правительство — "утратившим доверие Молдавии".

Депутаты призвали сотрудников правоохранительных органов перейти на сторону парламента, правительства и президента.