Появились фото секретного американского "самолета-пули"

Самолет Celera 500L готов к испытаниям. Над его разработкой в течение 10 лет в секретном режиме трудились специалисты американской компании самолет Otto Aviation. О большей части его характеристик ничего не известно. Но его несколько раз видели на аэродромах Южной Калифорнии.

Самолет назвали "пулей" из-за каплевидной формы фюзеляжа. Есть данные, что может взлететь и сесть на любом аэродроме.

Может набирать высоту до 20 километров, развивать скорость до 820 километров в час.

По мнению разработчиков, самолет станет прорывом на рынке гражданский авиаперевозок, так как он эффективнее и дешевле в обслуживании аналогов, передает РИА Новости.