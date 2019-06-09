Соловьев отреагировал на видео инцидента с "Виноградовым" и Chancellorsville

Журналист Владимир Соловьев восхитился "выдержкой" российских моряков большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов", с которым на днях опасно сблизился американский ракетный крейсер USS Chancellorsville. Видео инцидента со своими комментариями телеведущий разместил в Instagram.

На кадрах видно, что один из членов команды "Адмирала Виноградова" "безмятежно загорает" на вертолетной площадке прямо во время экстренного маневрирования российского корабля. "Вот это выдержка!" — прокомментировал Соловьев.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 7 июня, в Восточно-Китайском море. Американский крейсер неожиданно пересек курс российскому кораблю. Чтобы избежать столкновения, экипаж "Адмирала Виноградова" вынужденно совершил экстренное маневрирование.

Руководство Тихоокеанского флота выразило американскому командованию протест в связи со случившимся. Там указали на недопустимость подобных действий. ВМС США, в свою очередь, охарактеризовали действия моряков "Адмирала Виноградова" как небезопасные и непрофессиональные. По данным американских военных, корабли сблизились на расстояние примерно 30 метров. Военные двух стран намерены обсудить этот инцидент.

Между тем пользователи интернета, посмотревшие видеозапись, обратили внимание на "расслабленный" вид российских моряков и предположили, что они "хорошо проводят время на борту", а американцы себя чересчур "накручивают".