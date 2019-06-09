Спокойно, прозрачно, без истерик: российские наблюдатели о выборах в Казахстане

Выборы президента в Казахстане проходят без нарушений. Об этом заявил наблюдатель от Российской Федерации Михаил Гусман. Он отметил, что голосование сейчас в самом разгаре, поэтому говорить о результатах пока неэтично. Уже к полудню более половины казахстанцев пришли на выборы. "Это очень впечатляющая цифра, которая говорит о стремлении жителей страны отдать голос за своего кандидата", — подчеркнул заместитель гендиректора ТАСС Гусман.

Также он рассказал, что был на участке, где голосовал Нурсултан Назарбаев. "Мне очень понравился его настрой. Он сказал, что сделал правильное решение, устремленное в будущее. Это очень мудрое и политически взвешенное решение", — уверен Гусман.

В свою очередь член Совета Федерации Владимир Кравченко сказал, что на участках нарушений не было, однако возникали недоразумения, связанные с тем, что некоторые граждане не находили себя в списках избирателей. Также к нему обращались молодые люди с просьбой делать ставку на социальные сети, так как они получают информацию именно оттуда. "В целом со стороны участников процесса вопросов и заявлений не было. Все проходило в рамках закона", — подчеркнул он.

Художник Никас Сафронов так охарактеризовал казахстанские выборы: "Скажу как художник — все проходит красиво". По его мнению, именно таких выборов не хватает американцам, где "одни истерики, и Клинтон трясет головой". В Казахстане все люди идут на выборы, как на праздник, и знают, кого они выбирают. "Я не видел ни одного замечания или нарушения, все проходит прозрачно", — сказал он.

Режиссер Егор Кончаловский рассказал, что впервые был в Астане в 1998 году и видел разные этапы строительства города. Это голосование он назвал историческим днем для Казахстана. По его мнению, выборы проходят цивилизованно, благостно и с хорошей атмосферой. "Это показатель того, какой путь прошла эта замечательная республика. Я желаю, чтобы с новым президентом страна шла по своему пути", — сказал Кончаловский.

Депутат Госдумы Ирина Роднина отметила хорошую организацию на избирательных участках. Также она сказала, что очень приятно, что в числе кандидатов в президенты Казахстана впервые есть женщина.

Внеочередные выборы президента Казахстана были назначены после того, как бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев ушел в отставку 19 марта 2019 года. На пост президента претендуют семь кандидатов, в том числе Касым-Жомарт Токаев. Он был выдвинут правящей партией "Нур-Отан".