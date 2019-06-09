Очевидец запечатлел на видео первые минуты после столкновения автобусов в Сочи

Эвакуация пассажиров и оказание первой помощи пострадавшим – мужчина, оказавшийся поблизости от места столкновения автобусов в Сочи, запечатлел на камеру смартфона первые минуты после ЧП.

Напомним, что утром в воскресенье, 9 июня, в Адлерском районе на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись два туристических автобуса, один из которых следовал по маршруту "Олимпийский парк — горный кластер", а второй – двигался в направлении Красной поляны.

По последним данным, в результате инцидента травмы получили 26 человек, в том числе – трое детей. В лечебные учреждения доставили 23 пострадавших.

По предварительной версии, озвученной сотрудниками правоохранительных органов, ДТП мог спровоцировать водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, не уступивший дорогу автобусу Yutong.