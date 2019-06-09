Польша возобновила прокачку нефти по "Дружбе"

Польша возобновила прокачку кондиционной нефти по трубопроводу "Дружба". Польский оператор PERN ввел в действие систему контроля качества для мониторинга сырья и скоро начнет поставки на НПЗ топливного концерна ORLEN в Плоцке.

Ранее советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщал о том, что нефть начала поступать в Польшу через Белоруссию.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба" попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В мак прокачка возобновилась в Белоруссии, на Украине и Словакии, передает РИА Новости.