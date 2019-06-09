Новости Экономика

Все видео этой рубрики
9 июня 201913:57

Польша возобновила прокачку нефти по "Дружбе"

фото EPA

Польша возобновила прокачку кондиционной нефти по трубопроводу "Дружба". Польский оператор PERN ввел в действие систему контроля качества для мониторинга сырья и скоро начнет поставки на НПЗ топливного концерна ORLEN в Плоцке.

Ранее советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщал о том, что нефть начала поступать в Польшу через Белоруссию.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба" попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В мак прокачка возобновилась в Белоруссии, на Украине и Словакии, передает РИА Новости.

Сейчас

14:49

Лагард назвала главную угрозу мировой экономике

14:04

Додону подложили индюков

13:40

Польша возобновила прокачку нефти по "Дружбе"

12:43

Врачи спасли девочку, утонувшую в бассейне детского лагеря

11:45

Столкновение автобусов в Сочи: уточненные данные

11:19

Филип распустил парламент и назначил дату выборов

10:14

КС Молдавии передал полномочия президента и. о. премьера

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Панды, "Аврора" и самый близкий друг: подробности визита Си Цзиньпина в Россию

Панды, "Аврора" и самый близкий друг: подробности визита Си Цзиньпина в Россию

4 минуты назад
Голунов дал интервью "Дежурной части"

Голунов дал интервью "Дежурной части"

53 минуты назад
На видео попала расправа над мужчиной, расстрелянным у бара в Оренбургской области

На видео попала расправа над мужчиной, расстрелянным у бара в Оренбургской области

6 минут назад
Польша возобновила прокачку нефти по "Дружбе"

Польша возобновила прокачку нефти по "Дружбе"

51 минута назад
Додону подложили индюков

Додону подложили индюков

33 минуты назад
"Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 20 июня

"Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 20 июня

6 часов назад
Очевидец запечатлел на видео первые минуты после столкновения автобусов в Сочи

Очевидец запечатлел на видео первые минуты после столкновения автобусов в Сочи

1 час назад
Спокойно, прозрачно, без истерик: российские наблюдатели о выборах в Казахстане

Спокойно, прозрачно, без истерик: российские наблюдатели о выборах в Казахстане

1 час назад
Лавров прокомментировал пословицу, которую упомянул Путин на ПМЭФ

Лавров прокомментировал пословицу, которую упомянул Путин на ПМЭФ

1 час назад
Зеленский заявил, что отправил систему в нокдаун, и пригрозил нокаутом

Зеленский заявил, что отправил систему в нокдаун, и пригрозил нокаутом

24 минуты назад
В России ужесточили наказание за незаконное подключение к энергосетям

В России ужесточили наказание за незаконное подключение к энергосетям

3 часа назад
Появились фото секретного американского "самолета-пули"

Появились фото секретного американского "самолета-пули"

1 час назад
"Машина времени" не сыграет в День России под стенами Кремля

"Машина времени" не сыграет в День России под стенами Кремля

2 часа назад
Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

Жениться на американке и спасти любовь: две премьеры на "России" 12 июня

06.06.2019 13:47
"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

"Короли контрабасов" выступят в "Зарядье"

05.06.2019 10:10
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

03.06.2019 12:34
Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

03.06.2019 08:24
Младенович и Бабош – победители Roland Garros в парном разряде

Младенович и Бабош – победители Roland Garros в парном разряде

3 минуты назад
Проигрыш Порошенко объяснили необщительностью

Проигрыш Порошенко объяснили необщительностью

8 минут назад
Черногорская церковь хочет стать автокефальной

Черногорская церковь хочет стать автокефальной

38 минут назад
Соловьев отреагировал на видео инцидента с "Виноградовым" и Chancellorsville

Соловьев отреагировал на видео инцидента с "Виноградовым" и Chancellorsville

1 час назад
Песков: партнерство России и Китая не направлено против США

Песков: партнерство России и Китая не направлено против США

1 час назад
Врачи спасли девочку, утонувшую в бассейне детского лагеря

Врачи спасли девочку, утонувшую в бассейне детского лагеря

1 час назад
Момент падения дерева на полицейскую машину в Ростове попал на видео

Момент падения дерева на полицейскую машину в Ростове попал на видео

2 часа назад
Расследование Эдуарда Петрова. Остров Евсюкова

Расследование Эдуарда Петрова. Остров Евсюкова

2 часа назад
3 314
Итальянская бригада арбитров рассудит матч Россия – Кипр

Итальянская бригада арбитров рассудит матч Россия – Кипр

3 часа назад
Ребенок стал жертвой сирийских боевиков

Ребенок стал жертвой сирийских боевиков

3 часа назад
Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

Ученые опровергли одно из самых больших заблуждений о беременности

3 часа назад
В Петербурге байкер сбежал после фатального падения пассажирки под машину. Видео

В Петербурге байкер сбежал после фатального падения пассажирки под машину. Видео

3 часа назад
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований

Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований

4 часа назад
Роналду остановил автобус сборной ради фото с ребенком, больным лейкемией

Роналду остановил автобус сборной ради фото с ребенком, больным лейкемией

5 часов назад
Артем Дзюба: очень рады, что победили, тем более с таким счетом

Артем Дзюба: очень рады, что победили, тем более с таким счетом

5 часов назад
Бокс. Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса

Бокс. Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса

7 часов назад
Стали известны первые итоги единых госэкзаменов

Стали известны первые итоги единых госэкзаменов

8 часов назад
Крупное ДТП в Нигерии унесло жизни 18 человек

Крупное ДТП в Нигерии унесло жизни 18 человек

12 часов назад
В Дагестане вышла из берегов горная река

В Дагестане вышла из берегов горная река

14 часов назад