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9 июня 201913:43

Себастьян Феттель: парни из Mercedes будут быстры, но мы постараемся их опередить

EPA

В квалификации этапа Формулы-1 в канадском Монреале немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель завоевал поул. Четырехкратный чемпион "королевских гонок" поделился впечатлениями и рассказал о предстоящей гонке.

"Если честно, я полон адреналина! Это невероятное ощущение, когда все получается, ты чувствуешь, что машина отлично держит трассу, и борешься за поул, – приводит слова Феттеля F1News.ru. – Это был один из таких кругов – я получил настоящее удовольствие".

"Гонка? Машина в квалификации вела себя намного лучше, и в гонке мы постараемся этим воспользоваться. В воскресенье нам не придется использовать резину состава Soft. Парни из Mercedes будут очень быстры на дистанции Гран При, но мы постараемся их опередить".

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