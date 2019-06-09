Зеленский заявил, что отправил систему в нокдаун, и пригрозил нокаутом

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы после досрочных парламентских выборов в стране установилась новая система.

Выступая на съезде партии "Слуга народа" в воскресенье, 9 июня, в Киеве, Зеленский заявил, что название его политической силы — "Слуга народа" — это не бренд, а мировоззрение, и именно оно поможет установить на Украине другую систему. При этом президент подчеркнул: "Не перезагрузить старую, а установить новую систему".

"Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут", — цитирует слова украинского лидера "Интерфакс".

Зеленский, кроме того, в очередной раз заявил, что партия "Слуга народа" намерена отменить депутатскую неприкосновенность, пообещал лишать мандата "за кнопкодавство" и сажать за незаконное обогащение.

На съезде в воскресенье партия "Слуга народа" представила первых 20 своих кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду. В их числе — глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, эксперт по вопросам реформирования судебной системы Ирина Венедиктова, волонтер Давид Арахамия, эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

В списке также известный медийный менеджер Александр Ткаченко, борец Жан Беленюк, общественный деятель Дмитрий Наталуха, кинопродюсер Елизавета Ясько и другие, пишет РИА Новости.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины намечены на 21 июля.