Тема:
Ситуация на Украине 16 минут назад
Зеленский заявил, что отправил систему в нокдаун, и пригрозил нокаутом
Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы после досрочных парламентских выборов в стране установилась новая система.
Выступая на съезде партии "Слуга народа" в воскресенье, 9 июня, в Киеве, Зеленский заявил, что название его политической силы — "Слуга народа" — это не бренд, а мировоззрение, и именно оно поможет установить на Украине другую систему. При этом президент подчеркнул: "Не перезагрузить старую, а установить новую систему".
"Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут", — цитирует слова украинского лидера "Интерфакс".
Зеленский, кроме того, в очередной раз заявил, что партия "Слуга народа" намерена отменить депутатскую неприкосновенность, пообещал лишать мандата "за кнопкодавство" и сажать за незаконное обогащение.
На съезде в воскресенье партия "Слуга народа" представила первых 20 своих кандидатов, которые будут принимать участие в выборах в Верховную раду. В их числе — глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, эксперт по вопросам реформирования судебной системы Ирина Венедиктова, волонтер Давид Арахамия, эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.
В списке также известный медийный менеджер Александр Ткаченко, борец Жан Беленюк, общественный деятель Дмитрий Наталуха, кинопродюсер Елизавета Ясько и другие, пишет РИА Новости.
Внеочередные выборы в Верховную раду Украины намечены на 21 июля.
Ранее по теме
-
Проигрыш Порошенко объяснили необщительностью16 минут назад
-
Порошенко пообещал "не допустить реванша пророссийских сил"2 часа назад
-
Зеленский рассчитывает, что всем понравятся его "слуги"2 часа назад
-
Избили и забрали камеру: в Харькове напали на тележурналиста19 часов назад
-
Вино, клубника, шаурма: Зеленский накрыл журналистам поляну1 сутки назад
-
Сенатор Пушков назвал "наглостью" требования главы "Нафтогаза"1 сутки назад
Сейчас
Лагард назвала главную угрозу мировой экономике
Додону подложили индюков
Картина дня
-
Задержанный журналист "Медузы" оказался в больнице
- Мастера-борца втроем забили до смерти за защиту беременной
- Фигуристка Евгения Медведева получила письмо с угрозами
- Зеленский пообщался с журналистами под шаурму и фрукты
- Пожар в уральской колонии
Самое читаемое
-
Убили и утопили: участницу шоу талантов нашли мертвой в реке
- Андрей Разин не верит в то, что Бари Алибасов перепутал стаканы
- Травившую собак догхантершу накормили отравленным мясом
- Бывшая жена Меладзе рассказала о гибели их сына и уходе из семьи
- Угроза выкидыша: муж Симоньян отреагировал на инцидент
Телеканал "Россия"
-
Премьера фильма "Балканский рубеж" на канале "Россия"
- "Зулейха открывает глаза": опубликован первый тизер-постер
- Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
- "У лукоморья дуб зеленый…" на 28 национальных языках России
- Спустя 30 лет прервала молчание мать единственного ребенка Алексея Булдакова
Вести.Экономика
-
Силуанов - бизнесу: что бы мы не делали - вам "все плохо", а прибыли получаете огромные
- 6 причин, почему отставка Мэй обострит отношения Великобритании и ЕС
- Тактика Трампа работает: Мексика пытается избежать тарифной катастрофы
- 7 последствий дальнейшего обострения отношений США и Китая
- Герман Греф о закредитованности россиян и перспективах торговой войны США и КНР
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Представлен лазерный принтер без картриджа
- Российские учёные оживили Джоконду
- Павел Дуров заново изобретает интернет
- ИИ научились обыгрывать людей, работая в команде
Авто.Вести.Ru
-
General Motors начнет выпускать автомобили с безвоздушными шинами
- Названы самые защищенные от угона автомобили
- Строительство супермагистрали в районе Сочи заморожено
- В России придумали свой "автомат" для бюджетных машин
- Renault представила обновленный кроссовер Koleos
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Муж и жена умерли от загадочной болезни на Фиджи
- Правда о курении: сигареты по-разному влияют на здоровье мужчин и женщин
- Лекарства от изжоги и язвы желудка повышают риск ранней смерти
- Экспертное мнение: так ли опасно красное мясо на самом деле
- Есть вопрос: как домашнее обучение влияет на здоровье ребенка
Вести в 20.00
-
Как отвечать на язык санкций
- Тропический ливень в Крыму: машины поплыли как корабли
- Появилось первое видео Ассанжа в тюрьме
Вести-Москва
-
Фандоматы для сбора стеклотары появятся в столице, Подмосковье и Казани
- Психологи с большой дороги: мошенники атакуют телефоны москвичей
- В пластические хирурги через соцсети: как не стать жертвой блогера-мошенника?
- Вечер в Яме: музей-амфитеатр на Хохловке стал головной болью для местных жителей
- Пляжный отдых в столице стал не фантастикой, а реальностью
- В Москве стартует грандиозный исторический фестиваль "Времена и эпохи"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Ультрамарафонцы помогли определить предел человеческой выносливости
- Новые сенсоры расскажут, можно ли съесть продукт с истёкшим сроком годности
- ЕКА представило проект многоразовой космической лаборатории
- Половое размножение оказалось стратегией защиты от заразного рака
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео