Черногорская церковь хочет стать автокефальной

Руководство Черногории будет работать над получением автокефалии для так называемой черногорской церкви от Сербской православной церкви (СПЦ). Такое заявление сделал президент страны Мило Джуканович.

Проект закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин утвержден в конце мая. У большинства верующих страны, которые являются прихожанами Черногорско-Приморской Сербской православной церкви, текст документа вызвал резкую критику — некоторые положения закона позволяют передавать государству религиозные объекты, владение которыми не будет доказано документально. В дальнейшем их могут передать непризнанной Черногорской церкви, опасаются верующие. Закон планируется рассмотреть и утвердить в июле.

Джуканович объявил об обновлении черногорской автокефальной церкви. Он считает, что СПЦ стремится сохранить религиозную монополию в Черногории и препятствует установлению правового государства.

Власти Черногории находятся в острых разногласиях с СПЦ и лично митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием. Президент Джуканович заявил, что руководство страны будет добиваться независимости "автокефальной черногорской церкви" от СПЦ.