Жара в Москве: столицу освежит гроза

В ближайшие часы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Такой прогноз действует до вечера воскресенья, 9 июня, пишет ТАСС.

Из-за жары на станциях метро и Московского центрального кольца в воскресенье начали раздавать воду. Как сообщается в Twitter Московского метрополитена, пассажиры могут получить воду, в частности, на станциях МЦК Андроновка, Дубровка, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Окружная, Коптево, Автозаводская, Угрешская, Балтийская, Панфиловская и Зорге. В метро воду раздают на станциях "Выхино", "1905 года", "Технопарк", "Кунцевская", "Кропоткинская", "Речной вокзал" и "Водный стадион".

Гидрометцентр продлил до понедельника, 10 июня, предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, объявленный в столичном регионе в субботу. Это связано с аномально жаркой погодой, установившейся в Москве и Подмосковье. По словам синоптиков, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7-8 градусов, отмечает "Интерфакс".

В воскресенье в Москве ожидается до плюс 32, в Подмосковье местами — до плюс 33 градусов. Предстоящей ночью будет 16-18 градусов тепла. Днем в понедельник в столице до плюс 28, по области местами — до 30 градусов, сохраняется вероятность кратковременных дождей, грозы и града, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

"Оранжевый" уровень в Центральном федеральном округе действует также в Ярославской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Воронежской и Курской областях.

"Оранжевый" уровень погодной опасности устанавливается тогда, когда появляется вероятность возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.