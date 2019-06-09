Додону подложили индюков

Участники митинга Демократической партии Молдавии стоят с пикетом у здания администрации, требуя отставки президента Игоря Додона.

Многотысячный митинг длился полчаса. После его участники во главе с председателем Демпартии Владом Плахотнюком и действующим премьером Павлом Филипом дошли до администрации.

Активисты привязали к забору плакаты с оскорбительными надписями, передает "Интерфакс". Через ограду метнули несколько индюков.

Одновременно с этим президент Молдавии Игорь Додон внесет изменения в состав Высшего совета безопасности страны в связи с политическим кризисом. Такое заявление глава республики сделал на брифинге. Он подпишет указ уже сегодня. В новый состав Совбеза, без которого в ближайшие дни не будут приниматься никакие решения, войдут спикер парламента, новый премьер, представители силовых ведомств, главы некоторых парламентских комиссий.

Утром парламент Молдавии принял декларацию, в которой объявил правительство Павла Филипа вне закона. Это решение — реакция на действия Конституционного суда республики и исполняющего обязанности премьера Павла Филипа. Сегодня суд в очередной раз временно отстранил от должности президента Игоря Додона и передал его полномочия Филипу: тот распустил парламент и назначил досрочные выборы на начало сентября.