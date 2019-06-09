Проигрыш Порошенко объяснили необщительностью

Петр Порошенко потерпел поражение на выборах президента Украины, поскольку не общался с людьми в социальных сетях, считает глава избирательного штаба партии "Европейская солидарность" Сергей Березенко.

Он рассказал, что во время предвыборной кампании штаб исходил из того, что избиратели разделятся на "проукраинских государственников" и граждан, которые хотят "жить сыто и спокойно", сохраняя хорошие отношения с РФ.

Однако, продолжил Березенко, появление такого кандидата, как Владимир Зеленский, изменило расклад: избиратели разделились на сторонников нового и старого. При таком делении Зеленский смотрелся выгоднее, признал глава избирательного штаба Порошенко.

"Все действующие политики остались позади Порошенко по результатам первого тура выборов. Но, увы, этого было мало, чтобы победить несистемного Зеленского во втором туре", — приводит слова Березенко РИА Новости.

Ранее в воскресенье, 9 июня, Порошенко выступил на съезде партии "Европейская солидарность". Основой ее политической платформы на предстоящих выборах в Верховную раду он назвал дальнейший разрыв отношений с Россией. Кроме того, Порошенко пообещал форсировать движение в евроатлантическом направлении.

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на съезде своей партии "Слуга народа", заявил, что после досрочных парламентских выборов в стране установится новая система. "Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут", — подчеркнул Зеленский.