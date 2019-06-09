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9 июня 201914:44

Панды, "Аврора" и самый близкий друг: подробности визита Си Цзиньпина в Россию

Сергей Фадеичев/ТАСС

Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Россию, чтобы принять участие в работе Петербургского экономического форума и еще больше поднять уровень отношений двух стран. Подробности визита председателя КНР – в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Особо близкое знакомство: панда Динь-Динь подпустила к себе съемочную группу.

Панда-дипломатия — Китай передает столь ценных животных только тем странам, отношения с которыми считает наиболее важными. И происходит это крайне редко. "Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка", — говорит Владимир Путин.

Динь-Динь ест бамбук с аппетитом. Ну, и вообще она ест все, что ей дают в московском зоопарке: 8 килограммов бамбука в сутки, 15 килограммов зеленых побегов и – этого чуть было не произошло – микрофон телеканала "Россия 1".

В московском зоопарке для панд появилась даже спецпечка по изготовлению кексов из кукурузы, сои и риса.

В вольере пандам включают голос Путина через специально приготовленные колонки. Это процедура адаптации. Еще включали голос Си Цзиньпина, шум толпы, чтобы животные не испытали стресс в день неизбежно шумной церемонии.

Забота о животных точно была кстати – десятки детей, возгласы, а панды как ни в чем ни бывало ели морковь и встречали Путина и Си Цзиньпина как уже своих старых добрых знакомых.

Китайские и российские школьники моментально переключили свое внимание с панд на лидеров двух стран. Особенно активный мальчик из Китая предложил Путину: вы постойте, никуда не уходите, а я сбегаю за фотоаппаратом. Фото в итоге удалось. Русская девочка оказалась еще более настойчивой.

Российский президент, как и обещал, устроил для китайского коллеги по-настоящему семейную атмосферу в ходе его государственного визита.

"Такой глубины и широты отношений, как с Китаем нет ни с одной страной мира на сегодняшний день. И мы действительно в полной мере этого слова стратегические партнеры", — подчеркнул Путин.

"Вся программа, особенно ее неформальная часть, соткана вот из таких изюминок. Для Путина это имеет особое значение, потому что он показывает свой родной любимый город", — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Си Цзиньпин отправляются на прогулку по Неве. Отличный теплый вечер в Санкт-Петербурге. На небольшом катере – лишь несколько человек. Путин проводит для коллеги экскурсию, ведь здесь куда ни посмотри – достопримечательность. По Неве в этот момент продолжают курсировать прогулочные теплоходы, на палубах – танцуют и поют люди. И мало, кто подозревает, что за катер идет рядом. Сплошная импровизация.

"Только что мы получили информацию о том, что они планировали дойти до "Авроры", потом развернуться и вернуться к Эрмитажу. Но решили выйти на "Аврору", — говорит Песков.

Побывать на "Авроре" прямо по ходу движения попросил Си Цзиньпин.

"Город над вольной Невой, город нашей славы трудовой", — песня, сыгранная президентом Путиным на рояле, убедительно показывает, какое особое место занимает Петербург в душе российского народа", — эти слова Си Цзиньпина встретили аплодисментами.

Путин сыграл эту песню во время одного из своих визитов в Китай. Сейчас, во время своего госвизита, Си Цзиньпин смог почувствовать город над вольной Невой.

И вот Владимир Путин и Си Цзинь Пин возвращаются с прогулки. Причем они проплыли мимо "Алых парусов". Буквально через две недели здесь выпускные балы, как и по всей России. И теперь Си Цзиньпин будет иметь представление об этом очень красивом празднике.

"Во время таких поездок речь идет зачастую об очень важных вещах, и касающихся и двухсторонних отношений, и международных дел. Иногда согласовываются позиции по самым ответственным вопросам международной повестки дня, — подчеркивает Песков. — Они будут общаться один на один еще не один час. И иногда такие беседы становятся более ценными с точки зрения содержания, чем официальные переговоры".

В Санкт-Петербурге уже 11-й час вечера, но продолжается неформальная программа Владимира Путина и Си Цзиньпина. Над городом уже взошел месяц. Часы Эрмитажа показывали 22:15, но глава Китая с интересом рассматривал экспонаты и картины музея – остановились у "Мадонны с младенцем", Си Цзиньпин застыл у часов "Павлин".

Личный водитель Си Цзиньпина не выдержал и крепко уснул под стенами Эрмитажа. А глава Китая продолжал общение с российским президентом.

"В 12 ночи по Москве расстались, в Пекине было уже 4 часа утра. Все было, о чем говорить, — рассказал Путин. — Потом уже сказал: "Должен перед вами извиниться, должен вас отпустить уже. Хозяева так с гостями не поступают". Но это признак того, что у нас очень большая повестка дня".

Следующим утром Си Цзиньпин рассказал во сколько лег спать: "В 7 часов по пекинскому времени. Все было хорошо".

Максимальная концентрация событий все три дня госвизита. Его встретили в Кремле по высшему разряду. Кавалерийский почетный экспорт при полном параде, а в тот день в Москве чуть ли не плавился асфальт и животные требовали особой заботы. Из-за жары на коней надели солнцезащитные панамы: они крепятся к ушам и защищают лошадей от солнечного удара.

Глава Китая назвал Путина самым близким и самым надежным другом среди всех иностранных лидеров. И заявил об этом прямо перед приездом в Кремль. Госвизиты – высшие в иерархии — проходят нечасто, всегда с особым церемониалом.

"Россия для меня – самое посещаемое иностранное государство, а президент Путин – самый близкий друг и хороший коллега", — заявил Си Цзиньпин.

"Сотрудничество России и Китая на мировой арене, без всяких сомнений, является на сегодня важнейшим фактором стабильности в мировых делах", — подчеркнул Владимир Путин.

А помощник президента РФ Юрий Ушаков ответил на вопрос, насколько подробно обсуждался фактор отношений с США: "Достаточно подробно, с обеих сторон".

Дмитрий Песков уточняет, что говорить о совместной координации России и Китая в отношении США неправильно. "Потому что и Китай, и Россия имеют свои собственные проблемы с США, — отметил пресс-секретарь президента. — Китай, собственно, находится в состоянии торговых войн с Вашингтоном. У нас с американцами свои проблемы, они в основном касаются вопросов стратегической безопасности, разоруженческой тематики, касаются нежелания наших американских визави идти хоть на какой-то диалог, субстантивный в этой связи. Поэтому у нас проблемы у каждого свои с американцами. Но отличительной чертой российско-китайского партнерства является ненаправленность этого партнерства против третьих стран или группы стран. И поэтому ставить вопрос, что мы координируемся по вопросу США или против США, это в корне неверно".

"Мы же не создаем с Китаем военных союзов. Да, мы стратегические союзники, мы не работаем против кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнеров", — подчеркивает Владимир Путин.

Пока лидеры ведут переговоры с глазу на глаз, сотрудники министерств иностранных дел России и Китая проводят последние приготовления к подписанию документов.

Формулировки оттачивают до последней секунды. Член китайской делегации хватает только что распечатанные страницы, стремительно вынимает из пакета заготовленные папки, вкладывает листы туда. Может, из-за скорости появлялись в том числе и такие формулировки, как "подтверждающее соглашение о готовности к подписанию обязывающей документации".

Но в итоге реальных проектов – десятки. В Тульской области заработал китайский автозавод, "Газпром" уже сейчас просят о новых объемах поставок после запуска "Силы Сибири". "Речь идет дополнительно о 6 миллиардов кубометров газа в год", — пояснил Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром".

Цифр в российско-китайских отношениях уже столько, что их на всякий надо записывать, а самые важные – подчеркивать. Министр энергетики Александр Новак показывает бумаги с мелким шрифтом – "чтобы можно было положить в карман": "Ну, это уловки. Каждый человек готовит себе материал, чтобы ему было удобно".

70-летие дипломатических отношений и товарооборот более 100 миллиардов долларов – важные рубежи, за которыми, уверены лидеры, будут новые. "Какие бы высоты ни были взяты, необходимо постоянно самосовершенствоваться, постигать гармонию и истину", — говорит Путин.

Старинная Грановитая палата. Именно здесь проводят торжественный прием в честь визита Си Цзиньпина. И это, конечно, тоже особый знак. В царские времена здесь устраивали пиры в честь коронации императоров. Президент решил показать коллеге Красное крыльцо, которое служило для торжественных выходов царя.

Это совершенно незапланированная, спонтанная прогулка, потому в Кремле пришлось срочно открывать старинные замки и двери. Путин с интересом многое рассказывал о Кремле и сам, в том числе о том, из какой страны здесь все больше и больше гостей: "Очень много китайских туристов".

Посол России в КНР с интересом рассказывал министрам, как звучат на китайском русские имена. И понятно, чья фамилия ему особенно по душе: "Вот Лавров красиво будет".

В Санкт-Петербургском университете, в котором давно выпускают профессиональных китаистов, гимн Китая поют и русские студенты. А студенты из Китая очень стараются исполнить российский.

В университете, принимавшем лидеров сразу двух ведущих стран планеты, тщательно готовились к мероприятию. Взмокли от напряжения члены китайской делегации и вытирали голову полотенцем, переживали китайские студенты, пока на сцене то и дело повторяли, как именно должен быть передан диплом главе Китая.

"Знаю нового доктора Петербургского университета в течение многих лет и могу заверить ученый совет университета, весь университет в том, что вы не промахнулись. Без всякого художественного свиста могу вам сказать, что он действительно ученый. Это касается не только двусторонних отношений, это касается и глобальных вопросов, — подчеркнул Путин. — Он и теоретик, потому что автор этих идей, и практик".

На президентском автомобиле – два флага: российский и китайский. Путин и Си поедут в одной машине. И так – несколько раз за время визита. И, конечно, только они вдвоем точно знают, какие вопросы обсуждали в автомобиле и в уединенной ложе Большого театра.

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