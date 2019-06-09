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9 июня 201914:56

МИД РФ о слушаниях в Гааге: суд морской, а вопрос касается суши

Global Look Press

МИД РФ заявил, что у арбитража в Гааге нет необходимых компетенций в рассмотрении дела о принадлежности Крымского полуострова. Заявление сделано накануне новых слушаний, которые должны начаться в понедельник, 10 июня. Они инициированы Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в надежде добиться признания своего "суверенитета над Крымом".

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Представителем Российской Федерации на предстоящих слушаниях назначен посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач. Если по итогам заседания арбитражный трибунал согласится с аргументами России, инициированное Украиной дело завершится на этапе юрисдикционных возражений, так как вопрос касается суши и морским арбитражем рассматриваться не может, прогнозируют в министерстве.

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