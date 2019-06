Младенович и Бабош – победители Roland Garros в парном разряде

Французская теннисистка Кристина Младенович и венгерка Тимея Бабош в финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде обыграли представительниц Китая Дуань Инъин и Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась один час десять минут, за это время французско-венгерская пара единожды подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а у китаянок один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк из четырех.

Для Младенович и Бабош эта победа стала второй на турнирах "Большого шлема". В 2018 году спортсменки выиграли Открытый чемпионат Австралии.

✔🏆 @AustralianOpen 2018

✔🏆 @rolandgarros 2019@TimeaBabos et @KikiMladenovic remportent leur second Grand Chelem ! Elles s'imposent en finale du double Dames 6-2, 6-3 face à la paire chinoise Yingying Duan et Saisai Zheng.https://t.co/7Ci2LXFaLo | #RG19 pic.twitter.com/ciMtsOrTg0