Младенович и Бабош – победители Roland Garros в парном разряде

Французская теннисистка Кристина Младенович и венгерка Тимея Бабош в финале Открытого чемпионата Франции в парном разряде обыграли представительниц Китая Дуань Инъин и Чжэн Сайсай со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась один час десять минут, за это время французско-венгерская пара единожды подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а у китаянок один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк из четырех.

Для Младенович и Бабош эта победа стала второй на турнирах "Большого шлема". В 2018 году спортсменки выиграли Открытый чемпионат Австралии.