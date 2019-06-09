На видео попала расправа над мужчиной, расстрелянным у бара в Оренбургской области

В ночь на воскресенье, 9 июня, в Соль-Илецке группа злоумышленников расправилась с мужчиной – момент убийства попал в объектив камеры наблюдения.

На записи видно, как будущая жертва со спутником вышла из кафе и направилась к припаркованному автомобилю.

В этот момент мужчину атаковали несколько убийц, поджидавших его в двух припаркованных машинах – "Ниве" и ВАЗ-2114.

Нападавшие открыли огонь из огнестрельного и травматического оружия. От полученных ранений пострадавший скончался.

Второй атакованный мужчина сумел запрыгнуть свое авто и скрыться. Один из злоумышленников успел произвести несколько выстрелов в его сторону, однако, по предварительным данным, не сумел поразить цель.

Как сообщают СМИ, убитым оказался 30-летний Нариман Ж. Утверждается, что он являлся криминальным авторитетом, а удавшееся покушения было частью выяснения отношений между представителями криминальных структур.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц", ведется следствие.

Известно, что правоохранители уже обнаружили "Ниву", брошенную в окрестностях города. В салоне найдено оружие и одежда, предположительно использовавшаяся при совершении преступления.