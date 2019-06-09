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9 июня 201919:20 Дмитрий Киселёв

Западные лидеры "забыли" о вкладе СССР в победу над нацистской Германией

Западные лидеры "забыли" о вкладе СССР в победу над нацистской Германией

Интересно было наблюдать за лидерами Запада, которые собрались в английском Портсмуте по случаю 75-летнего юбилея открытия Второго фронта к концу Второй мировой. Трамп прибыл заблаговременно, приурочив к дате и свой государственный визит в Великобританию.

Вообще-то Второй фронт — это наша терминология. Они так не называют. Они говорят о десанте во французскую Нормандию в июне 1944-го. Тогда, в "День Д", туда высадились 150 тысяч солдат, преимущественно американских. До окончания войны оставалось менее года.

Центральной фигурой всех церемоний на Британских островах и позже во французской Нормандии был президент США Трамп. Он вел себя, с одной стороны, несколько развязно, даже позволив себе погладить по спине английскую королеву, а с другой, — так напыщенно, словно ему-то все и должны.

"Мы вспоминаем великий подвиг справедливых народов и одно из величайших начинаний во всей истории. Семьдесят пять лет назад на этом самом острове более 150 тысяч солдат союзных войск готовились к высадке во Францию, чтобы штурмом взять берега Нормандии и отстоять нашу цивилизацию", — заявил Дональд Трамп.

Говоря о подвиге "справедливых народов", ни Трамп, ни кто-либо другой не упомянули вклад Советского Союза в разгром фашистской Германии. Ни единым словом. Словно нас среди тех "справедливых народов" и не было. А поскольку среди приглашенных союзников не было президента России Путина, то и о Восточном фронте тоже ни слова. Словно бравые американские солдаты и спасли мир. Так что "Благословит Бог Америку!" И это не шутка.

"Да благословит Бог наших союзников. Да благословит Бог героев высадки Нормандии. И да благословит Бог Америку", — сказал Трамп.

Тут же "подпел" президент Франции Макрон. "Величие Соединенных Штатов Америки, уважаемый президент Трамп, никогда не проявляется так ярко, как когда они сражаются за свободу других", — отметил он.

Это все как раз к нашей теме о пропорциях. Стоит напомнить, что американцы и британцы, несмотря на просьбы Сталина, не раз обещали открыть Второй фронт, но не раз и обманывали, ссылаясь то на то, то на другое. Лишь после того как на нашем фронте наступил перелом и стало ясно, что Гитлеру — конец, 6 июня 1944 года англо-американский десант высаживается в Нормандии. 150 тысяч солдат.

К тому времени Советский Союз потерял в борьбе с фашистами 20 миллионов человек. Это о пропорциях. Немецкие войска уже были разбиты под Сталинградом и на Курской дуге, блокаду Ленинграда сняли, освободили Киев и Севастополь. К моменту высадки союзников в Нормандии Красная Армия уже наступала в Бессарабии, а впереди у нас был Берлин.

При таком раскладе Рузвельту и Черчиллю стало очевидно, что на континенте Сталин -справляется без них, а СССР становится в Европе державой номер один и уже Москва будет решать судьбу послевоенного мира. Тянуть было нельзя. А тянули, чтобы ослабить и Германию, чтобы выступить против уже измотанного врага, и Советскую Россию. То есть без альтруизма. К тому же как раз советское наступление на Восточном фронте и сделало возможным высадку американского десанта в Нормандии.

Если же о пропорциях, то Путин их чувствует очень точно или по принципам доказательной медицины. Вот слова президента России на встрече с главами мировых информационных агентств, организованной ТАСС как раз 6 июня, в день праздника союзников в Нормандии: "Что касается открытия Второго фронта. Обращаю ваше внимание на то, что это именно Второй фронт. Первый был у нас. Если вы посчитаете количество дивизий, численный состав Вермахта, который сражался с советскими войсками на Восточном фронте, и количество военнослужащих и техники, которые на Западном фронте потом сражались с 1944 года, то все будет ясно в эту же секунду".

Думаю, поэтому Путина и не пригласили в Нормандию. Поскольку в присутствии российского лидера было бы уж слишком неловко благодарить за Победу лишь Америку.

Впрочем, сам факт приглашения или неприглашения для Путина не важен. Он — человек сути, а не протокола. Так и говорит: "Это не имеет значения. Имеет значение другое — правда в истории об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны. Об этом мы никогда не должны забывать. Мы должны отдать должное героям сопротивления в самой Германии. Мы должны отдать должное тем молодым ребятам, которые погибали во время высадки в Нормандии или сопровождали конвои в Мурманск из Великобритании. Мы ни в коем случае не должны никому позволить извращать историю и делать из ложных героев настоящих".

И далее — вопросы, которые могли бы испортить пафосную церемонию союзников в Нормандии, опять же будь там Путин.

"Почему сегодня по некоторым столицам Восточной Европы, на Украине, в Прибалтике разгуливают люди со свастикой? Почему там происходит героизация нацизма? Только евреи в некоторых странах Прибалтики выходили на демонстрации, протестуя против сноса памятников героям Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, одев на себя робы узников концлагерей. Все остальные помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних, сиюминутных тактических соображений. Это безобразие, это мерзко просто", — уверен глава российского государства.

А вот дальше — самое главное. То, что все это значит для современного мира. О памяти, искренности и реальной ответственности, чтобы мировая война не повторилась. Ведь сейчас уже совершенно другое оружие, а у глобального конфликта будет совсем другой результат — атомный. И Путин предлагает — ни много ни мало — задуматься о сбережении планеты. И Путина удивляет, что, с одной стороны, человечество вроде бы заботится о частностях — воде, воздухе, о редких видах рыб и животных — а с другой, — когда все это может в один прекрасный момент перестать существовать, это как-то "примелькалось, ушло на второй план". И дальше -- о том, как пришли к такому состоянию и где здесь роль Америки.

"Наши американские партнеры взяли и вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Хочу обратиться к вам, кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет, тишина. Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности. И очень серьезный шаг. Теперь говорим о прекращении, по сути, тоже в одностороннем порядке участия наших партнеров американских в Договоре об ограничении и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Но в первом-то случае хотя бы вели себя по-честному. Просто вышли в одностороннем порядке — и все. А во втором, видимо, понимая, что нужно нести будет за это ответственность, пытаются свалить на Россию. Там же прямо в статьях написано: нельзя размещать на суше пусковые установки ракет малой и средней дальности. Нет, взяли в Румынии поставили, в Польше сейчас поставят. Это прямое нарушение. Посмотрите, что такое ракеты малой и средней дальности, а потом сравните их с параметрами ударных беспилотных аппаратов. То же самое", — заявил Владимир Путин.

Его удивляет, что на Западе все, словно глухие и слепые, делают вид, что не понимают, что происходит. То же касается и уже последнего российско-американского Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По нему у каждой из сторон должно быть не более 1550 межконтинентальных баллистических ракет. СНВ-3 истекает в феврале 202 года. Американцы просто отказываются о переговорах по продлению.

"Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Но мы можем не продлевать. У нас наши новейшие системы такие, что гарантированно обеспечат безопасность России на достаточно длительную историческую перспективу. И надо прямо сказать, мы обогнали наших конкурентов в этом смысле по созданию систем гипероружия. Если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, ну, не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы. С нами никто ведь не ведет переговоры никакие до сих пор. Ведь никаких формального оформления переговорного процесса нет. А в 2021 году все закончится. Я обращаю ваше внимание, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения или, допустим, размещение оружия в космосе. Мы с вами понимаем, что это такое, или нет? Это значит, что над головой каждого из нас постоянно будет висеть ядерное оружие. Вот прямо постоянно. Кто-нибудь вообще будет об этом думать, говорить, проявлять какую-то озабоченность? Нет, полная тишина", — подчеркнул Путин.

Президент России как человек сути, для которого важны не столько пафосные церемонии во фраках и платьях со шлейфами, а такая память о жертвах Второй мировой, которая предотвратит третью, предлагает трезвую оценку угроз наших дней и трезвое обсуждение на переговорах профессионалов и в широкой общественной дискуссии. Ведь люди и на Востоке, и на Западе имеют право знать, какова обстановка, над чем реально работают дипломаты их стран.

Текст: "Вести недели"

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