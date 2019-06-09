Лагард назвала главную угрозу мировой экономике

Торговые войны — основная угроза росту мировой экономики, в числе других рисков — слишком низкие процентные ставки и растущий уровень задолженности развитых экономик. Об этом заявила по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков стран G20 в японской Фукуоке управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Одно лишь противостояние США и Китая, по ее словам, может отнять 0,5 процента мирового ВВП в 2020 году. В абсолютных цифрах это 455 миллиардов долларов.

Среди путей снижения рисков для глобальной экономики Лагард упоминает разрешение существующих торговых трений, в том числе отмену уже введенных пошлин и отсутствие новых, а также модернизация системы международной торговли. Важной для устранения глобальной экономической нестабильности она считает также совместную работу государств.

Встреча представителей финансовых властей "большой двадцатки" в Фукуоке проходила 8 и 9 июня. Россию на ней представляли замминистра финансов Сергей Сторчак и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.