Путин о Зеленском: одно дело — кого-то играть, а другое — быть кем-то

Украина стала темой на пленарной сессии Петербургского экономического форума. Понятно, что был вопрос и про молодого президента Зеленского.

"Он до сих продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать. Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним", — сказал Владимир Путин.

- Почему бы не встретиться с ним без условий?

- А я что, отказывался что ли? Мне никто не предлагал, — заявил российский президент.

- Вы готовы с ним встретиться?

- Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, он хороший актер. Я говорю серьезно, а вы смеетесь. Но одно дело — кого-то играть, а другое дело — быть кем-то. Для того чтобы играть, нужен талант, это точно, много талантов. Один из этих талантов — это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа, принц и нищий, через каждый десять минут, и там, и там надо быть убедительным. Это действительно талант. А для того чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества. Нужны опыт определенный, знания, нужно уметь найти главные проблемы, увидеть их, найти инструменты решения этих проблем. Уметь собрать дееспособных людей в одну команду, наладить с ними хорошие отношения, поверить в них, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения, выбирать эти решения, что очень важно, объяснять миллионам людей мотивы своего поведения при принятии этих решений и, самое главное, иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений. Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств, они вполне могут быть. Ну, опыта может не хватать, но это дело, как у нас в народе говорят, наживное, это быстро приходит. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил, вполне может быть, но я этого не знаю, он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим, — противоречивые высказывания. В ходе предвыборной кампании — одно, после выборов — другое. Поживем – увидим. Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями. Посмотрим.