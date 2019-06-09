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Ситуация на Украине 13 минут назад
Мистика: блаженный Тимофей защищает от украинских снарядов
5 июня в Минске состоялось первое после президентских выборов заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Киев по просьбе Зеленского на переговорах опять, как и при Порошенко, представляет экс-президент Украины Леонид Кучма. Для Кучмы это второе вхождение в ту же реку. Кучме уже девятый десяток, выглядит отлично. Готов энергично вновь взяться за дело.
Пока на первой встрече договорились лишь встретиться снова 19 июня и сверить списки пленных, которые удерживаются как на Украине, так и в Донецкой и Луганской областях. Цель — прекратить огонь.
Катю привезли домой. В больнице пробыла сутки. Потом еще несколько дней у соседей. У ребенка сильнейший шок.
Прилетело в начале недели. Мина. Предположительно, сброшенная с беспилотника. Девочку спасло то, что она лежала, укрытая толстым слоем одеял, в соседней с местом взрыва комнате.
Люди надеялись, что с приходом на Украине нового президента ситуация измениться. Но пока слова с делами у Киева расходятся.
"Ничего не меняется. Мы постоянно, если начинается обстрел, все находимся на работе, потому что знаем, что будет поступление раненых", — сказала Неля Якушенко, главврач горловской больницы.
Поселок Гольмовский. Новости о результатах минских переговоров долетают сюда буквально со скоростью снаряда.
Красный Крест регулярно доставляет в Зайцево куриный корм. До этого завезли цыплят для выращивания. Косвенное подтверждение международной организацией факта постоянных обстрелов. Птицу в отличие от тех же коров или баранов необязательно пасти. А значит, можно частично избежать опасности, выходя в поля, расположенные на линии фронта.
В Зайцево даже кладбище посещать непросто — обстреливают. Большинство могил взорвано, искорежены памятники. Украинская армия ведет огонь прямой наводкой.
Часть кладбища, где находятся могилы священнослужителей. Удивительная вещь, может, даже отчасти мистическая: сюда не прилетел ни один снаряд. Здесь покоится блаженный старец Тимофей. Пожалуй, самое безопасное место во всем Зайцево.
Результат обстрела частного сектора города Ясиноватая. Дом восстановлению не подлежит.
Традиционная для Вооруженных сил Украины история: обстрелы начинаются, когда люди крепко спят.
В донецкую больницу женщину 32 лет доставили после того, как ее без видимых причин целую ночь продержали на блокпосту украинские пограничники. У больной тяжелой формой диабета случился нервный срыв. И ей не сделали вовремя укол инсулина.
Вдобавок ко всем издевательствам украинская сторона объявила о планах лишать недвижимости тех жителей Донбасса, которые будут подавать документы на Российский паспорт. Но настрой людей заявление Киева не остановило, очереди в миграционные пункты меньше не стали.
Защитники республики даже не думают сдавать свои позиции, хотя обстрелам подвергаются ежечасно. Так называемая "ясиноватская промка" — самый непростой участок линии фронта. Затишья здесь давно не было. Военные говорят, что за последний месяц обстановка только обострилась.
120-миллиметровая мина приземлилась буквально в километре отсюда. Вот так украинская армия соблюдает договоренности. За последние полчаса приземлилось не меньше десяти мин.
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