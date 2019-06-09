Фрэнк Лэмпард согласился возглавить "Челси"

Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Челси", ныне главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард согласился сменить итальянского специалиста Маурицио Сарри на посту главного тренера лондонской команды.

Лэмпард прервал свой отпуск ради переговоров с "Челси". Как сообщает Chelseablues, клуб уже согласовал с 40-летним специалистом тренерский штаб и программу на следующий сезон.

"Дерби" Лэмпарда по итогам сезона занял шестое место в чемпионшипе – втором по значимости дивизионе Англии и уступил "Астон Вилле" в финале плей-офф за право выступать в английской премьер-лиге. Помимо этого, подопечные англичанина дошли до 1/8 финала Кубка Англии, где проиграли "Брайтону" (1:2).

Напомним, Сарри возглавил лондонский клуб в июле 2018 года, под его руководством команда одержала 40 побед, потерпела 12 поражений и 11 раз сыграла вничью. По слухам, итальянец в ближайшее время возглавит туринский "Ювентус".