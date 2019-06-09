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Раскол в православном мире 7 минут назад

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9 июня 201922:44 Николай Васильев

Среди раскольников нарастает грызня

Среди раскольников нарастает грызня

Драматично развивается ситуация и с украинскими раскольническими Церквями. Грызня лишь нарастает. Лжепатриарх Филарет (Денисенко) все еще считает себя главой Киевского Патриархата, а в незаконно созданную Стамбульским Патриархом Варфоломеем новую Православную Церковь Украины тянут силой. Да и вокруг Стамбульского Патриарха — тучи. Среди глав поместных православных Церквей его авторитет упал настолько, что ему уже вряд ли удастся оправиться от украинской истории и вернуть уважение.

Икона Богоматери в горном Киккском монастыре на Кипре — святыня для всех христиан. От Украины — больше двух тысяч километров, но даже здесь, в тишине этих гор, православные греки не могут оставаться равнодушными наблюдателями. У каждого душа болит за то, что происходит у братьев по вере.

"Гонения ради политических причин. Это так ясно и так обидно, что все исходит от церковных людей. И это не прощаемо", — сказал Исаия (Киккотис) — митрополит Тамасосский и Оринийский.

Митрополит Исаия дипломатично не уточняет, от каких церковных людей исходят гонения и кому это не прощаемо. На Украине сразу называют имя Стамбульского Патриарха Варфоломея.

"Всю ответственность за нарушение прав верующих, за захваты наших храмов, за слезы верующих, у которых отнимали их святыни, за надругательство над святынями, престолами и алтарями наших храмов несет непосредственно Патриарх Варфоломей", — заявил Климент (Вечеря) — председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви, архиепископ Нежинский и Прилукский.

Получивший благословение турецкого Патриарха Порошенко уже не президент Украины, но чиновники в Черниговской области настойчиво пытаются исполнить его предвыборные заветы.

Храмы у верующих на Украине отнимали и до вручения раскольникам грамоты об автокефалии. Но с томосом против Украинской Церкви начались настоящие репрессии, и все это под лозунгами о единстве нации и под именем Порошенко и Варфоломея.

Чтобы обсудить опасность раскольничьего томоса, собирались на Кипре, Варфоломея не позвали. Сейчас идут переговоры, но вообще-то Патриарх Кирилл еще год назад предлагал именно с этого начинать

Член Синода Кипрской Церкви владыка Никифор очень подробно, с цитатами из древних святых отцов объясняет нам, почему, например, даже такая близкая Константинополю Никосия не может принять решение Варфоломея: если коротко, то раскольники — просто самозванцы, и Стамбульский Патриарх не имел никаких прав признавать их единолично.

"Прошло уже несколько месяцев, и ни одна другая Православная Церковь не признала эту новую структуру Церковью Украины, ни один православный предстоятель во время литургии имя Епифания не упоминает, — отметил Никифор (Киккотис) — игумен ставропигиального Киккского монастыря, митрополит Киккский и Тиллирийский.

Детали всемирных межцерковных консультаций не раскрывают: кипрский архиепископ Хризостом побывал пока в Румынской, Болгарской, Албанской и Сербской Церквях. В Белграде, хоть и сохраняя в целом тайну переговоров, намекают: речь даже не о том, что теперь делать с Епифанием и его наставником Филаретом, — они в настоящей церкви никому не интересны. На кону если не судьба, то, как минимум, репутация самого патриарха Варфоломея.

"Вселенский Патриарх, конечно, переступил этот порог. Все более или менее поместные Православные Церкви делают призывы, воззвания. И пока, к сожалению, Патриарх Варфоломей на это не отзывается. Роль эта, к сожалению, очень дурная, даже позорная", — считает Ириней (Булович) — член переводческой комиссии Архиерейского Синода Сербской Православной Церкви, епископ Бачский.

В Антиохийской Церкви прямо говорят: если Варфоломей не прислушается к братьям, Дамаск поднимет вопрос о низложении — в истории вселенского православия такое бывало, когда патриархи Константинополя уходили в католицизм или ересь. А раскол богословы квалифицируют именно как разновидность ереси.

Ровенская область. Ряженого в рясу раскольника стыдят его же односельчане. Прихожане и самозванца в храм не пускают, и настоящего священника у националистов отбивают.

Лидеры раскола Епифаний и Филарет сосредоточились на борьбе друг с другом. Молодой самозванец отменяет все распоряжения старого лжепатриарха, а тот, судя по всему, готовит новый раскол, уже среди раскольников, подбивает сторонников возродить распущенный Киевский Патриархат. Договоренностей и мира между Филаретом и Епифанием хватило ровно на срок, пока автокефальным проектом рулил Порошенко.

"Там никакой не может быть договоренности. Раскол совершает раскол, и брехня на брехне не может стоять. Исчезнут раскольники, как роса на солнце", — уверен Павел (Лебедь) — наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский.

"Роса на солнце" — это из гимна Украины, строчка про избавление от врагов. Последователи Порошенко называют врагом Украинскую Православную Церковь, но не учитывают, что расколу на Украине лишь 28 лет, а истинной Церкви — больше тысячи и за это время она пережила более серьезные проблемы, чем вторжение Стамбульского Патриарха.

Текст: "Вести недели"

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