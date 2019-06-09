"Вести. Дежурная часть" исправит сюжет об Иване Голунове

Сюжет о журналисте Иване Голунове, показанный в выпуске программы "Вести. Дежурная часть", будет исправлен. По словам главного редактора телеканала "Россия 24" Евгения Бекасова, выпуск "Дежурной части" с исправленным сюжетом выйдет в эфир в 17:14.

В сюжете, показанном первоначально, сообщалось, что в момент задержания Голунов имел признаки опьянения. Однако в справку о результатах медосвидетельствования на состояние опьянения была внесена от руки правка, согласно которой признаков опьянения у журналиста не обнаружили.

В интервью "Дежурной части" Голунов заявил, что никогда не употреблял наркотики и никогда не имел их при себе. Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где Голунов находился до избрания ему меры пресечения.



Шестого июня 36-летнего журналиста задержали на Цветном бульваре в столице с расфасованными по сверткам четырьмя граммами наркотического средства метилэфедрона. Затем в арендуемой Голуновым квартире на Вешняковской улице в Москве, по данным полиции, были обнаружены электронные весы, три пакета и сверток с порошкообразным веществом (позже сообщалось, что это кокаин).

Накануне Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Вечером суд отправил его под домашний арест.