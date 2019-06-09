Автоскандал: изучаются решения о многомиллионных компенсациях
Громкий скандал в Краснодарском крае. ФСБ проверяет судей, которых подозревают в преступном сговоре с мошенниками. Схема проста: суды Краснодара взыскивали с мировых автоконцернов многомиллионные компенсации в пользу автовладельцев-мошенников, которые приобретали новые машины с якобы с заводскими дефектами. Схема работала несколько лет.
У краснодарских судей сложные дни. Одна сбегает от журналистов. Другой прячется в своем кабинете. Они под прицелом телекамер с того момента, как компании-производители машин пожаловались на кубанскую Фемиду в ФСБ, Генпрокуратуру и Верховный суд. В своем обращении коммерсанты написали, мол некоторые судьи, и имена их известны, с завидной регулярностью встают на сторону автомобилистов, которые хотят вернуть якобы неисправные машины производителям. Казалось бы, ну, и хорошо, только вот есть нюанс.
"Суммы, которые взыскиваются судами по искам потребителей к производителям, кратно превышают стоимость самих автомобилей. В среднем в три раза, в некоторых случаях — в пять раз. Есть случаи в семь и в девять раз", — рассказал автоюрист Максим Титаренко.
И так уже набежало 200 миллионов рублей. Автогиганты заподозрили сговор. И хотя подобные решения, по словам юристов, принимали одни и те же служители Фемиды из нескольких судов — Октябрьского, Ленинского, Советского, Первомайского — особо отличился именно Прикубанский районный суд Краснодара. Здесь дела о возврате автомобилей рассматривали сразу пять судей.
На парковке — дорогостоящие внедорожники ценой в 20, а то и 30 средних судейских зарплат. Это Lexus Юлии Бубновой. У нее — личный рекорд. Рассматривала дело о возврате Mercedes стоимостью 5 миллионов рублей. При этом взыскала с автоконцерна 15 миллионов. Напротив кабинета Бубновой заседает Елена Бережинская. Вынесла похожее решение. Судья Светлана Бостанова при стоимости Hyundai почти в 800 тысяч рублей взыскала более двух миллионов.
Есть судья Дворников, который взыскал с концерна KIA три стоимости машины, и судья Ермолов, обязавший Jaguar вернуть автовладельцу двойную цену, — 18 миллионов рублей. При этом в большинстве подобных дел интересы автовладельцев почему-то представляла одна и та же общественная организация — Краснодарский комитет по защите прав потребителей и предпринимателей – и неплохо на этом заработала.
"Если мы идем за потребителя, то мы просто не от него забираем эти деньги. А сам суд указывает взыскать в пользу общественной организации штраф в такой-то сумме. Потребителю кусочек, нам кусочек", — сказал Александр Бережной, председатель Правления Комитета по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края.
А это то полтора, то два миллиона рублей. Но в общественной организации уверяют: никакого сговора с судьями нет. Автоконцерны сами виноваты. Дмитрий Меняйлов — один из тех, кто отсудил за свой Nissan две цены. Правда, перед этим больше года промучился с машиной. Говорит, производитель не хотел ее чинить, затем менять. В итоге взорвавшийся аккумулятор едва не ослепил Дмитрия.
"Они ответа никакого не дали, видимо, решили также отмолчатся, и, естественно, по закону пошла неустойка, которая начала "капать". В принципе, стоимость автомобиля. Все, что положено по закону, я и получил. Плюс неустойку. Это было 4,2 миллиона рублей", — рассказал Меняйлов.
Но большинство таких дел автогиганты считают сомнительными. Мол, дошло до того, что исправные автомобили в судах вдруг после проведения технической экспертизы становятся бракованными. А это — основание взыскать компенсацию.
"Эксперты, которые привлекаются, не обладают зачастую соответствующими техническими познаниями, у них нет образования. Суд это не волнует", — отметил Максим Титаренко.
Маленькие конторки на окраинах города. Так выглядят те компании, которые проводят экспертизы по делам о возврате машин. Осматривают автомобили прямо у входа.
Одна из контор — ближайшая к Октябрьскому районному суду. Два зампреда суда — Андрей Прокопенко и Александр Прибылов — взыскали с концернов Hyundai и Jaguar тройную стоимость машин.
"О какой-то систематической деятельности моей, связанной с подобными обращениями, нет речи, поскольку это абсурдно и не является действительностью", — заверил Александр Прибылов.
По данным автоконцернов, больше всего подобных решений вынес служитель Фемиды из Первомайского районного суда. Это судья Эдуард Ламейкин. Как сообщают автоюристы, он присудил компенсаций и штрафов на 35 миллионов рублей, при том что стоимость машин, о которых шли споры, составляла не более 10 миллионов.
Ламейкина на работе не оказалось. Говорят, ушел на больничный. За коллегу отдувался сосед по приемной, зампред суда Николай Щелочков. Он все обвинения отверг. "Я считаю, что автоконцерны пытаются вот таким непроцессуальным образом воздействовать на суды и на вынесение решений", — уверен он.
Судья открыл и магическую формулу успеха кубанских автовладельцев. С автоконцерна взыскивают полную цену машины, например, миллион рублей и неустойку из расчета 1% стоимости в день. То есть если суды идут сто дней, то сумма вырастает ровно в два раза, до двух миллионов. А еще к ним прибавляют 50% в виде обязательного штрафа. И, по словам автоюристов, истцы, их адвокаты и судьи затягивают процесс как могут, чтобы неустойка "капала" каждый день.
"Потребитель, права которого нарушены, получает больше, чем потратил изначально. Такой закон. Это в законе прописано", — уверяет судья Щелочков.
Местные юристы парируют: а почему в рамках закона о защите прав потребителей суды совсем по-иному ведут себя с дольщиками? Те же самые судьи взыскивают с застройщиков в пользу пострадавших минимальные суммы — по несколько десятков тысяч рублей.
"То, что сделали с автоконцернами, могли сделать и с дольщиками, но не сделали. Разве недостаточно взыскать одну стоимость автомашины? А почему не взыщут одну стоимость квартиры?" – задается вопросом адвокат Ирина Попова.
И это еще речь не идет о спорах за землю. По данным наших источников, к местным судам были вопросы о безосновательном предоставлении разным лицам муниципальной и краевой земли, в том числе под нелегальными стройками и в природоохранных зонах. А еще о признании самостроев законными. Это большая проблема для Сочи, где в начале года мэрия подготовила список 600 подобных строений, подлежащих сносу.
Что касается автоскандала, то Совет судей Краснодарского края начал внутреннюю проверку. Решения о многомиллионных компенсациях изучаются.
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