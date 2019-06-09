Молдавский парламент будет работать, несмотря на указ о роспуске

Молдавские депутаты отказались исполнять указ исполняющего обязанности премьера Павла Филипа о роспуске парламента и назначили пленарное заседание на понедельник. Постоянное бюро парламента вечером в воскресенье определит повестку для обсуждения, пишет ТАСС.

В Молдавии обострилось политическое противостояние — президента Игоря Додона Конституционный суд временно отстранил от власти, а и.о. премьера Павел Филип, на которого возложили полномочия главы государства, решил распустить парламент.

Депутаты уже признали указ Филипа незаконным и обратились в Совбез ООН за защитой.

В субботу социалисты создали в парламенте коалицию с блоком Acum и единым фронтом выступили против Демократической партии, ранее имевшей решающее значение в законотворчестве.