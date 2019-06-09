Самолет вынужденно сел в Москве по пути из Алматы в Петербург

В Москве вынужденно сел самолет казахстанской компании Air Astana, летевший из Алматы в Санкт-Петербург.

В процессе полета появился сигнал, что в двигателе – низкое давление масла. Согласно правилам безопасности, сел в ближайшем аэропорту.

Посадка прошла штатно. Пассажиры вышли в терминал, инженеры устраняют неисправность, передает "Интерфакс".