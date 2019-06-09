Вышла новая версия сюжета "Дежурной части" об Иване Голунове

Телеканал "Россия 24" показал выпуск программы "Вести. Дежурная часть" с исправленным сюжетом о журналисте Иване Голунове. О выходе в эфир выпуска с новой версией сюжета о Голунове рассказал ранее главный редактор "России 24" Евгений Бекасов.

В сюжете, показанном первоначально, сообщалось, что Иван Голунов в момент его задержания на Цветном бульваре 6 июня имел признаки опьянения. Об этом съемочной группе "Дежурной части" заявили полицейские следователи, предоставив справку. Однако, если внимательно вглядеться, в документе видна не очень ясная правка от руки. В итоге надпись гласит: "По результатам освидетельствования не обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения. Окончательное заключение будет вынесено по получении результатов химико-токсикологических исследований через 5-7 рабочих дней".



В интервью "Дежурной части" Голунов заявил, что никогда не употреблял наркотики и никогда не имел их при себе. Интервью было записано в здании Управления внутренних дел Западного административного округа столицы, где Голунов находился до избрания ему меры пресечения.

Шестого июня 36-летнего журналиста задержали на Цветном бульваре в столице с расфасованными по сверткам четырьмя граммами наркотического средства метилэфедрона. Затем в арендуемой Голуновым квартире на Вешняковской улице в Москве, по данным полиции, были обнаружены электронные весы, три пакета и сверток с порошкообразным веществом (позже сообщалось, что это кокаин).

Накануне Голунову предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Вечером суд отправил его под домашний арест до 7 августа.