Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Инцидент произошел в Тункинском районе республики. О погибших или пострадавших пока не сообщается, известно, что на борту находились два человека. На место вылетели специалисты Сибирского авиационно-спасательного отряда, сообщает ТАСС.