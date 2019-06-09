Резина, клетка, унитаз: британцы поиздевались над Трампом
За какой сделкой Трамп отправился с визитом в Лондон? И кто же сменит Терезу Мэй на посту премьера?
На прошедшей неделе Трампа было в Лондоне много как никогда. Помимо самого американского президента, который занял весь телеэфир, по городу бродили его многочисленные манекены. Участники многотысячных акций протеста против его визита соревновались между собой, кто из них сильнее обидит американского президента. Резиновый беби-Трамп парил возле парламента, в то время как на Трафальгарской площади его "коллега" сидел на позолоченном унитазе, коротая время. Куклу Трампа сажали в клетку, его фотографии печатали на рулонах туалетной бумаги, словом, пытались досадить чем могли. Но президент США все эти издевательства полностью проигнорировал.
К участникам акций протеста присоединился лидер оппозиции Джереми Корбин. Он также отказался прийти на торжественный банкет в честь американского президента. Из-за упорства депутатов, включая спикера нижней палаты, Трампу не дали выступить перед британским парламентом, как это обычно бывает во время государственных визитов. Но в остальном все прошло вполне гладко. Хотя и совершенно не так, как задумывала премьер-министр Тереза Мэй несколько месяцев назад, когда она еще не подозревала о своей отставке и провале Brexit.
"Когда Мэй приглашала Трампа, она рассчитывала, что у нее уже будет согласованная сделка о выходе из ЕС и можно будет использовать его приезд как демонстрацию силы. Стоять плечом к плечу с президентом, обсуждая новое торговое соглашение. Но вместо этого она представляла собой жалкую, ущербную фигуру. Трамп ей покровительствовал и при этом ее же игнорировал, не делая никакого секрета из того, что он больше заинтересован в ее приемнике. Премьер-министр словно исчезала на глазах", — отметила The Guardian.
Американцы даже отказались от встречи президента и премьер-министра один на один, поскольку договариваться о чем-либо всерьез с Терезой Мэй уже не имеет смысла. Разве что за компанию посмеяться над ее увольнением.
На время этого визита, Великобритания как будто перешла под внешнее управление. Дональду Трампу постоянно задавали один и тот же вопрос: кто его кандидат на должность британского премьера? Любимчик американского президента бывший министр иностранных дел Борис Джонсон журналистов в эти дни избегал. Его конкурент Джереми Хант, наоборот, открыто пользовался своим положением нынешнего главы британского МИД и даже разместил в своем предвыборном ролике видео, где ему жмет руку Дональд Трамп. К президенту США хотел подобраться еще один кандидат — министр окружающей среды Майкл Гоув — но Трамп от такого изобилия пришел в игривое настроение.
Обозреватель The Guardian Джон Крейс назвал этот визит семейным отдыхом Трампов в британском "Диснейленде". Вместе с американским президентом в Лондон прилетела почти вся его семья, для которой был снят целый этаж в фешенебельном отеле "Коринтия". Дети позировали фотографам в Букингемском дворце. Глава семейства прибыл туда на вертолете, отказавшись от путешествия в экипаже, как полагается во время таких визитов.
Для безопасности Трампа огородили большую часть королевского Риджентс-парка, потому что он решил остановиться здесь, в резиденции американского посла. Супруга Мелания, не пропустившая ни одного мероприятия, сменила не меньше шести нарядов. Самому Трампу подарили шляпу фасона, который носил Уинстон Черчилль.
За гостем с подчеркнутой заботой ухаживал принц Чарльз. Наследник престола полтора часа растолковывал Трампу об опасности глобального потепления. Но президент США своего скептического отношения к этой теме так и не поменял.
И так — во всем, включая нарушение протокола в виде прикосновения к британской королеве. Взамен туманные обещания некоей абстрактной феноменальной сделки после Brexit.
Вопрос, кому это будет выгодно, если даже сейчас торговый баланс между двумя странами, по крайней мере, по британской статистике, не в пользу США? При этом непонятно, когда состоится Brexit, досидит ли до этого в Белом доме сам Дональд Трамп. Хотя эту помпезную поездку в Лондон уже можно считать одним из элементов его подготовки к предстоящим через полтора года выборам.
По отношению к Трампу Великобритания сейчас расколота примерно так же, как и по вопросу о Brexit. В обмен на более тесный союз президент США требует полной лояльности и призывает Лондон решительно порвать с Евросоюзом, не платить ему многомиллиардных компенсаций и, если потребуется, вообще с ним судиться. Тереза Мэй этим советам, насколько известно, не вняла. Остается гадать, как далеко может пойти тот, кто сменит ее на посту премьера.
И в более спокойные времена эта страна разрывалась между Европой и Америкой, но решение о выходе из Евросоюза и, что немаловажно, последующие переговоры с Брюсселем явно нарушили баланс, который с таким с таким трудом до сих пор пытались удержать британские политики.
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