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9 июня 201918:03

Труп в трубе: за убийство женщины задержан третий полицейский

Global Look Press

Белорусские милиционеры задержали на автовокзале третьего полицейского из Калмыкии, подозреваемого в убийстве 65-летней жительницы Элисты, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Ранее сообщалось, что 30 мая между женщиной и участковым произошел конфликт. Лилия Година, владелица небольшого магазина с посудой, отказалась платить полицейскому мзду за покровительство. В итоге мужчина задушил оппонентку и вызвал на подмогу двух коллег, чтобы те помогли спрятать труп. Тело вывезли за 60 километров от Элисты и спрятали в трубе.

Супруг Годиной умер на следующий день, поскольку нуждался в уходе после операции. Но до этого он успел позвонить в правоохранительные органы и заявить о пропаже жены.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Двое фигурантов дела уже дали признательные показания, передает "Интерфакс".

 

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