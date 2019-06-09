Защитник Заурбек Плиев перешел из "Ахмата" в московское "Динамо"

Защитник грозненского "Ахмата" Заурбек Плиев продолжит карьеру в московском "Динамо", 27-летний футболист подписал соглашение со столичной командой, рассчитанное на три года.

Плиев стал вторым новичком "бело-голубых" в это трансферное окно. Ранее динамовцы объявили о переходе полузащитника сборной Польши Себастьяна Шиманьски.

"Я очень рад вернуться в "Динамо" – этот клуб для меня очень многое значит, ведь я воспитанник динамовской Академии, – приводит слова Плиева пресс-служба столичного клуба. – Для меня самого это новый этап в карьере, в которой я делаю шаг вперед, новое испытание. Настрой самый боевой! Готов к работе, к борьбе за место в основном составе".

Напомним, в минувшем сезоне Плиев в составе "Ахмата" принял участие в 20 играх во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.